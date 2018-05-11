Köpeği Boğarak Öldürdükten Sonra Tecavüz Eden Uyuşturucu Bağımlısı Yakalandı
Denizli'de bir köpeğe işkence yapılıp öldürülerek, tecavüz edilmesi üzerine inceleme başlatan polis, uyuşturucu bağımlısı cani genci gözaltına aldı.
Denizli'de bir köpeğe işkence yapılıp öldürülerek, tecavüz edilmesi üzerine inceleme başlatan polis, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen madde bağımlısı Osman B. (19) isimli şahsı gözaltına aldı.
NE OLDU?
Kaleiçi eski pazaryerinde, sabah iş yerini açan esnaf, sokak merdivenleri altında ayakları ve kuyruğu iple bağlı, telef olmuş sokak köpeğini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeğin yanında erkek iç çamaşırı olduğunu fark etti.
KÖPEĞİ BAĞLADIKTAN SONRA BOĞDU, ARDINDAN TECAVÜZ ETTİ
Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nden veteriner çağrıldı. Veteriner, ayaklarındaki ve kuyruğundaki ipleri çözüp, köpeği kliniğe götürdü. Yapılan incelemede, köpeğin ayakları bağlandıktan sonra boğularak, öldürüldüğü ve tecavüz edildiği ortaya çıktı.
VAHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerinin kamera kayıtlarında, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20'li yaşlardaki kişi, köpeği götürürken görüldü. Ayrıca bu kişinin yaklaşık 40 dakika sonra da olay yerinden ayrılırken, pantolonunun kemerini düzelttiği kameraya yansıdı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN CANİ, GÖZALTINA ALINDI
Olayın şüphelisinin, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 19 yaşındaki Osman B. olduğunun tespit edilmesi üzerine polis şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
-
Aksaray ilinde de torbacılar ve uyuşturucu kullananlar var özellikle bunlar kılıçaslan, kazıklı ve bölcekteki parklarda geceleri ve akşamları çevreyi rahatsız ediyorlar gürültü vs . biçiminde. Polisimizin bu duruma bir el atması lazım. Ayrıca kasksız ve ehliyetsiz motor kullanıyorlar trafik tede aynı şehir teröristliği gibi ön plandalar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
YAHU CHAPE ZAMANINDA SU YOKTU SU. HAFTALARCA SU AKMAZDI. YAĞMUR DUASINA CIKIYORDUK. BULUTLARA BOMBA ATTILAR GENE SU YOK YAĞMUR YOK. BEREKETSİZ GELDİLER. HASTANELER DESEN KEPAZE. HASTANEYE GİDERSİN AYRI REZİLLİK. ONA İMZA BUNA İMZA BULABİLİRSEN BAŞHEKİME İMZA. ÇÖPLER DESEN DAĞ GİBİ HER TARAF LEŞ GİBİ KOKUYOR. GELDİLER KURUTTULAT GİTTİLER.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
15 YILDA ANCA GARİBANIN SIRTINA FAİZ VERGİ ACI VERDİNİZ HEP ZENGİNLERİN MALINA MAL KATTINIZ SİZİN MİLLETİ AĞZINIZA ALMAYA HAKKINIZ YOKCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
akp akp akp akp kudurunCevap Yaz 2 15 Yayından KaldırEMR: belli ki ailenden birisinin kulakları kaşınıyor. . .Tüm 38 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır