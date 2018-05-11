Köpeği Boğarak Öldürdükten Sonra Tecavüz Eden Uyuşturucu Bağımlısı Yakalandı

Denizli'de bir köpeğe işkence yapılıp öldürülerek, tecavüz edilmesi üzerine inceleme başlatan polis, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen madde bağımlısı Osman B. (19) isimli şahsı gözaltına aldı.

NE OLDU?

Kaleiçi eski pazaryerinde, sabah iş yerini açan esnaf, sokak merdivenleri altında ayakları ve kuyruğu iple bağlı, telef olmuş sokak köpeğini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeğin yanında erkek iç çamaşırı olduğunu fark etti.

KÖPEĞİ BAĞLADIKTAN SONRA BOĞDU, ARDINDAN TECAVÜZ ETTİ

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nden veteriner çağrıldı. Veteriner, ayaklarındaki ve kuyruğundaki ipleri çözüp, köpeği kliniğe götürdü. Yapılan incelemede, köpeğin ayakları bağlandıktan sonra boğularak, öldürüldüğü ve tecavüz edildiği ortaya çıktı.

VAHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerinin kamera kayıtlarında, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20'li yaşlardaki kişi, köpeği götürürken görüldü. Ayrıca bu kişinin yaklaşık 40 dakika sonra da olay yerinden ayrılırken, pantolonunun kemerini düzelttiği kameraya yansıdı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN CANİ, GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisinin, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 19 yaşındaki Osman B. olduğunun tespit edilmesi üzerine polis şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, emniyetteki işlemleri devam ediyor.



