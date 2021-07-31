Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da esnaf tarafından beslenip bakımı yapılan sokak köpeği, motosikletli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

ADANA'da esnaf tarafından beslenip bakımı yapılan sokak köpeği, motosikletli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle gelen kimliği belirsiz kişi, esnaf tarafından beslenip bakımı yapılan Sarı isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü. Silah sesine dışarıya çıkan çay ocağı sahibi Mustafa Karagül, dışarı çıktığında hayvan kanlar içinde buldu, şüphelinin ise motosiklet ile uzaklaştığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sarı ismini köpeğe kendi kızının koyduğunu anlatan Karagül, "Kimseye zararı olmayan bir köpekti. Hayvan sevmek için cins köpek olmak zorunda değil. Üzülüyoruz, bunun için de ilgili mercilere haber verdik. Umarım gereken her şey yapılır bir an önce. Yapan kişi de gerekli ne cezası varsa çeker umarım" dedi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Demet Akalın Oğulcan Engin İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ceyhun Gülselam Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 10:11:56. #1.16#

title