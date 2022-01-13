Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu para cezasına çarptırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu para cezasına çarptırıldı

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu para cezasına çarptırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokak köpeğine av tüfeği ile ateş edip yaralayan şahsa bin 268 TL idari para cezası uygulanırken av tüfeğine de el konuldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokak köpeğine av tüfeği ile ateş edip yaralayan şahsa bin 268 TL idari para cezası uygulanırken av tüfeğine de el konuldu.

Manisa'nın Sarıgöl Şeyhdavutlar Mahallesi'nde Y.Ş. (54) isimli şahsın sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı yönünde ihbar alınması üzerine mahalleye zabıta ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri Y.Ş.'ye bin 268 TL idari para cezası uygulayıp av tüfeğine el koyarken şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaralı sokak köpeği belediye zabıta ekipleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. - MANİSA

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu para cezasına çarptırıldı

Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzeten koca, boşanma davası açtı

Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzeten koca, boşanma davası açtı

 Komedi filmi gibi hırsızlık! Beceriksiz suçlunun talihsiz gecesi cezaevinde son buldu

Komedi filmi gibi hırsızlık! Beceriksiz suçlunun talihsiz gecesi cezaevinde son buldu

 Lüks sitede akılalmaz soygun! 3 hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu

Lüks sitede akılalmaz soygun! 3 hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title