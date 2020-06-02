Sokak köpeğine sopayla vuran kişi ifade verdi
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Sokak köpeğine sopayla vuran kişi ifade verdi

Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğine sopayla vuran ve bu davranışı nedeniyle kendisine tepki gösterenlerle tartışan kişi, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

02.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:56

Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğine sopayla vuran ve bu davranışı nedeniyle kendisine tepki gösterenlerle tartışan kişi, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sevgi Yolu'ndaki bir mobilya mağazasında çalışan H.A, bir sokak köpeğine, yoldan geçenlere saldırdığı gerekçesiyle şiddet uyguladı. Köpeğe önce ayakkabı fırlatan ardından da sopayla vuran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. H.A. ile esnaf arasında tartışma çıktı.

Olay anı, güvenlik kamerasınca ve çevre sakinleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bazı kişiler, H.A'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine H.A, emniyette ifade verdikten sonra ayrıldı.

H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeklerinin zaman zaman çevredekilere saldırdığını öne sürerek, "Bu köpekler bana tepki gösteren kişilerin çocuklarına ya da yakınlarına da saldırabilir." dedi.

H.A'ya tepki gösteren esnaftan kasap Mehmet Ayoğlu ise yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Köpeğin o şekilde dövülmesi yanlış bir hareket. O da bir can taşıyor. Buradaki sokak köpeklerinin daha fazla şiddet görmemesi için bir an önce belediye tarafından buradan alınmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sokak köpeğine sopayla vuran kişi ifade verdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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