Sokak Köpeğine Şarkı Söyleyen Temizlik İşçisi Konuştu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokak köpeğine söylediği arabesk şarkıyla bir anda sosyal medya fenomeni olan Yunusemre Belediyesi temizlik işleri personeli Muğdat Kırhan, videoyu izleyenlerden çok güzel tepkiler aldığını söyledi. Herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet eden Kırhan, videoda söylediği şarkıyı bir kez de İHA kamerasına seslendirdi.



Yunusemre Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan isimli işçi, sokak köpeğine arabesk söylerken bir arkadaşı tarafından görüntülendi. Arkadaşının videoyu sosyal medyada paylaşması sonrası video kısa sürede 100 binin üzerinde izlenme ve çok sayıda paylaşım aldı. Videoda Muğdat Kırhan, duvar kenarında duran sokak köpeğine Ferdi Tayfur'un 'Biter mi bu hasret' isimli şarkısını söylüyor. Köpek hiçbir tepki vermeden şarkıyı dinlerken şarkı bitinceye kadar yerinden kımıldamadan Kırhan'a bakması ise dikkat çekiyor. Arkadaşının çektiği videoyla bir anda sosyal medyanın gündemi olan Muğdat Kırhan, çok güzel tepkiler aldığını söyledi. Yaklaşık 1 yıldır Yunusemre Belediyesinde temizlik işlerinde çalıştığını anlatan Kırhan, "Keçiliköy Mahallesi'ni temizliyorum. Hayvanları çok severim. Mahallede temizlik yaparken canım sıkıldıkça şarkı mırıldanırım, ilahiler söylerim. Şarkı söylemek bana da moral oluyor. Bir gün yine köpeği severken içimden geçen bir şarkıyı mırıldanıyordum. Arkadaşlarım arkamdan videoya çekmişler. Videoyu izleyince benim de hoşuma gitti. Ben sürekli böyle şarkı söyler aynı zamanda işimi yaparım. Hayvansever arkadaşlarımızın yaptığı yorumlardan elektrik aldım. Çok güzel yorumlar yapmışlar. Hoşuma gitti. Ben de buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayvanları hiçbir zaman unutmasınlar. Onlar her zaman insanların en sadık dostu olmuştur. Herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koymalı. Şefkatlerini göstermeliler" diye konuştu.



"İstekleri kıramıyorum"



Sesinin güzel olduğuna yönelik yapılan yorumlarla ilgili de konuşan Kırhan, "Benim ezberim çok kuvvetlidir. Sesime de güveniyorum. Ara ara ilahiler, şarkı ve türküler söylerim. Arkadaşlarım hep şarkı söylememi ister. Ben de istekleri kıramıyorum. Herkesten iyi tepki alırım. O gün de Ferdi Tayfur'dan 'Kuşlar uçtu, döndü yuvaya' şarkısını söylemiştim" dedi.



Herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet eden Kırhan, videoda söylediği şarkıyı bir kez de İHA kamerasına seslendirdi.



Kırhan, son olarak kendisine destek olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve üst amirlerine teşekkür etti. - MANİSA