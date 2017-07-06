Sokak Köpeğine İşkence Yapılması

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, gezdirdikleri iki pitbull cinsi köpekle işkence yapılan sokak köpeği tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.





Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta sokak köpeğine işkence görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra tespit edilen ve geçici süreliğine Muradiye Geçici Hayvan Bakımevinde ilk müdahalesi yapılan köpek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı.



20 Mayıs'tan bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi gören ve hayvan bakım merkezinde 'Masum' adı verilen köpek, yaklaşık 1,5 aylık tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.



Sağlık durumu iyi olan köpek bıçaklandığı Muradiye Mahallesi 62 sokak üzerine doğal yaşamına salındı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Masum' isimli köpeğin bırakıldığı sokak üzerine kulübe yapıldı. Belediye Veteriner İşleri Şube Müdürü Murat İnce'nin bulunduğu salınma işlemi sırasında, mahalle sakinleri sokak köpeğini sahiplenerek, 'Masum'u doyasıya sevdi.



Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, köpeğin aşı kartını mahalle sakinlerinden Ayşegül Ayten'e teslim etti.



Ayten, köpeği sahipleneceğini bir daha böyle bir olumsuz olayın yaşanmaması için önlem alacaklarını söyleyerek belediye personeline teşekkür etti.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil ise AA muhabirine, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından sokak köpeğine işkence yapan 3 kişinin tespit edildiğini belirterek, "Şahıslardan O.G. (19) ve K.A. (19) yakalandı. Firari olan B.A'nın (19) ise aranmasına devam ediliyor. O.G'ye 11 bin 559, K.A'ya 6 bin 50 lira para cezası kesildi. B.A'ya da yakalanması halinde 11 bin 59 lira ceza kesilecek." dedi.



Olay



Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta, üç kişinin beraberlerinde gezdirdiği iki pitbull cinsi köpeği sokak köpeğine saldırtıp bıçakladıktan sonra işkence ettiklerine dair kamera görüntüleri medyaya yansımıştı.