Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı
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Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı

Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı Adana'da ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döken güvenlik görevlisi ağabeyinin evinde yakalandı.

- Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı

ADANA - Adana'da ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döken güvenlik görevlisi ağabeyinin evinde yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Ağustos'ta merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.'nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.E.K.'nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü. Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.'nin işine son verdi.

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri güvenlik görevlisi M.E.K'iyi her yerde aramaya başladı. Yapılan çalışma da şüpheli M.E.K. Gürselpaşa Mahallesi'nde ağabeyinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan M.E.K. adliyeye sevk edildi.

Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı
Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı
Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı
Sokak köpeğine ısıttığı sıcak suyu döken güvenlik görevlisi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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