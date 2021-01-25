Sokak köpeğine çarpıp kaçtı, plaka ve kırık tampon parçasından yakalandı
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Sokak köpeğine çarpıp kaçtı, plaka ve kırık tampon parçasından yakalandı

25.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:19
Sokak köpeğine çarpıp kaçtı, plaka ve kırık tampon parçasından yakalandı

BURSA'da sokak köpeğine çarparak ayaklarının kırılmasına neden olup, kaçan sürücüyü, jandarma ekipleri, olay yerindeki plaka ve kırık tampon parçalarından tespit ederek yakaladı.

BURSA'da sokak köpeğine çarparak ayaklarının kırılmasına neden olup, kaçan sürücüyü, jandarma ekipleri, olay yerindeki plaka ve kırık tampon parçalarından tespit ederek yakaladı. 

Kestel ilçesinin Çataltepe Mahallesi'ndeki BESOB sanayi kavşağında bir sokak köpeğinin yaralandığı ihbarını alan Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, köpeği, ayakları kırılmış halde yerde yatarken buldu. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Kestel Belediyesi ekipleri, köpeği alarak Yıldırım Hayvan Bakım Barınağı'na götürdü. Yaralı köpek, tedaviye alındı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde bulduğu plaka ve kırık tampon parçalarından köpeğe çarpıp kaçan aracın sürücüsünün A.R.Ö (23) olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.R.Ö., adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

----------------Güvenlik kamerası görüntüsü-Olay yerinden detaylar-Adamın ambulansa bindirilişi

Haber-Kamera:  Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa), 


Sokak köpeğine çarpıp kaçtı, plaka ve kırık tampon parçasından yakalandı
Sokak köpeğine çarpıp kaçtı, plaka ve kırık tampon parçasından yakalandı
Sokak köpeğine çarpıp kaçtı, plaka ve kırık tampon parçasından yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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