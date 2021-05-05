Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış

Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sokak köpeğine çarpan otomobil sürücüsü, yakında bulunan veteriner kliniğine haber verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sokak köpeğine çarpan otomobil sürücüsü, yakında bulunan veteriner kliniğine haber verdi. Klinikte bulunanlar sokak köpeğini sedye ile taşıyarak müdahale etti. Sokak hayvanına müdahale eden Veteriner Hekim Sinem Abanur Aşıkoğlu; "Kazalarda yaralanan sokak hayvanlarının tedavi masraflarını trafik sigortasının karşıladığını söyledi.

Kaza, Kültür Mahallesi Akçam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası alınamayan otomobilin sürücüsü, önüne aniden çıkan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sokak köpeği yerde kalırken, sürücü ise olayın yakınında bulunan veteriner kliniğine haber verdi. Klinikte bulunan veteriner hekimler Sinem Abanur Aşıkoğlu ve Mustafa Aşıkoğlu klinikteki sedye ile yaralanan sokak köpeğini kliniğe kadar taşıdılar.

Klinikte kontrol altına alınan Sokak köpeğinin röntgenin çeken Veteriner hekim Sinem Abanur Aşıkoğlu, sokak köpeğinin ön ve arka bacaklarında çarpmaya bağlı kırıklar olduğunu belirterek; "Çarpan sürücü direk geldi ve bize haber verdi. Kaza yan sokağımızda olmuştu. Hemen sedye ile aldık ve kliniğimize getirdik. İlk önce ağrı kesicilerini ve kan durdurucu işlemlerini yaptık. Şimdi de röntgenlerini çektik. 2 tane net kırık var. Gerekli tedavilerine vakit kaybetmeden başlayacağız" dedi.

"Kazalarda yaralanan sokak hayvanlarının tedavi masrafların trafik sigortası karşılıyor"

Veteriner Hekim Sinem Abanur Aşıkoğlu; "Tedavi masrafları vakadan vakaya değişiyor. Kaza anında hekim arkadaşlar hemen ilk müdahalesini yapıyorlar. Zaten çıkan maliyetleri sürücüler trafik sigortasından karşılatabiliyorlar. Sürücüler veteriner hekimlere yaralanan hayvanı getirecek, emanet edecekler, sürecini takip edecekler. Bize yaptıkları ödemeye karşın hazırladığımız rapor ile de masraflarını trafik sigortasından geriye alabiliyorlar" dedi.

Diğer taraftan sokak köpeğine çarpan sürücünün veteriner hekimlere haber verme anı ve yaralı sokak köpeğinin sedye ile veteriner kliniğine sedye ile taşınma anı da güvenlik kameralarına yansıdı. - DÜZCE

Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış
Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Gökhan Töre Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokak köpeğine çarpan sürücüden örnek davranış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:16:40. #1.16#

title