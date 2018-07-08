Sokak Köpeğine, Avucu ile Su İçirdi

Sokak köpeğine, avucu ile su içirdi

BATMAN Öğretmenevi çalışanı Ramazan Durak, aşırı sıcaklardan etkilinen ve susadığını fark ettiği sokak köpeğine, pet şişeleriyle avucuna doldurduğu suyu içirdi.

Türkiye'de, etkili olan aşırı sıcakların etkilediği illerin başında gelen Batman'da, sıcaktan bunalan bir sokak köpeğine Öğretmenevi çalışanı Raamazan Durak yardım etti. Durak, Öğretmenevinin önünü su ile yıkadığı sırada yanına gelen siyah renkli bir sokak köpeğinin bitkin olduğunu görünce, içerden getirdiği 2 küçük pet şişeden, avucuna döktüğü su ile köpeğe su içirdi. Önce çekingen davranış gösteren sokak köpeği, suyu görünce hemen yaklaşarak Ramazan Durak'ın avucundaki suyu içmeye başladı.

Öğretmenevi çalışanı Ramazan Durak, Havalar çok ısındı. Öyle sıcak oldu ki, insanlar bile sokağa çıkamayacak duruma geldi. Sokakta yaşayan hayvanların dili yok ki su istesinler. Öğretmenevinin önünü yıkadığım sırada bir sokak köpeği yanıma yaklaştı, bitkin bir haldeydi. Önce ürkek ve çekingen davrandı. İçerden iki pet şişe su getirip avucuma dökünce dayanamadı, hemen gelip içmeye başladı. Öğlen saatlerinde de ona kemik verdim. Bunu yapınca insan kendini az da olsa vicdanen rahat hissediyor. Herkese tavsiye ediyorum. Hayvanlar için kapınızın önüne yada damına bir kap içerisinde su bırakın. Çünkü hayvanların su istemek için konuşacak dilleri yok dedi.