Temizlik İşçisinin Sokak Köpeğine Söylediği Arabesk Şarkı Sosyal Medyaya Damga Vurdu
Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan isimli işçi, sokak köpeğine arabesk söylerken bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan isimli işçi, sokak köpeğine arabesk söylerken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 80 bini üzerinde izlenme ve çok sayıda paylaşım aldı.
FERDİ TAYFUR'UN ŞARKISI
Son günlerde sosyal medyada büyük ilgi uyandıran görüntülerde Yunusemre Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Muğdat Kırhan sokak köpeğine Ferdi Tayfur'un Biter mi bu hasret isimli şarkısını söylüyor. Köpek hiçbir tepki vermeden şarkıyı dinlerken şarkı bitinceye kadar yerinden kımıldamadan Kırhan'a bakması dikkat çekti.
Muğdat Kırhan'ın hayvanları çok fazla sevdiği öğrenilirken sesiyle dikkat çektiği için çoğu zaman vatandaşların taleplerini kırmadığı ve şarkılar seslendirdiği öğrenildi.
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Ülkemizin. Son hali buyrun buradan adam derdini köpeğe anlatmış resmen köpek deyip geçmişte lim ülkemizde yetenek konusunda birinci olundu inanın bu dünyada hayvanlar kadar masum bişey yok Şaban'ın filmi geldi aklıma köpekle konuşurken gerçek oldu yıllar sonraCevap Yaz Yayından Kaldır
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Öyle bir söylediki köpek uyusdu kaldi kösede.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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köpek videodan sonra bir meyhanede bulmuştur kendini :)Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Yeteneksizsiniz adayı. Heba olmasın bu sesCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yazik bu hayvanlara biz insanlardan cektiklerineCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu kadar karamsar bir ortamda sıcacık bir an.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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helal sana emektar abiCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Aklıma zehirlenip ölen köpeğim geldi ıslıkla şarkı söylerdim oda kuyrupuyla tempo tutardı havlardı hayvan sevvgisi çok güzel çok sadık dosttur köpek aayrıca haberi çok beğendim haberdeki insanıda tabiki.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır