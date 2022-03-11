Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
- Güncelleme:
Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ISPARTA (AA) - Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Aslen Denizlili olan Kallı'nın ailesinin Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı öğrenildi.
6 Mart'ta İstanbul Caddesi'nde sokak köpeğinden korkarak yola atlayan Rabia Kallı, otomobil çarpması sonucu yaralanmıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kallı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.