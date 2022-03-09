Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı gencin hayati tehlikesi sürüyor

Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisi genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kafa travması geçiren Rabia Kallı'nın (20) anestezi yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Hastane bahçesinde üzüntü içinde bekleyen Kallı'nın ailesi de kızlarının sağlık durumuna dair iyi almayı ümit ediyor. ???????

İstanbul Caddesi'nde 6 Mart'ta meydana gelen kazada, sokak köpeğinden korkarak yola atlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, otomobil çarpması sonucu yaralanmıştı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kallı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.