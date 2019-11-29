Sokak köpeği, yavru kediye anne oldu
Haberler » Güncel » Sokak köpeği, yavru kediye anne oldu - Haber

Sokak köpeği, yavru kediye anne oldu

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, yeni doğum yapan sokak köpeği, yavru kediye annelik yaptı.

29.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:27
Sokak köpeği, yavru kediye anne oldu

ISPARTA'nın ilçesinde, yeni doğum yapan sokak köpeği, yavru kediye annelik yaptı.

Yalvaç merkezde, anıtsal çınar ağacının bulunduğu yerde sokak köpeğinin yavru kediyi emzirdiğini görenler şaşırdı. Esnafın üzerinde yatması için serdiği halıda köpeğin, kediyi emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçe sakinleri, köpeğin yakın zamanda yavruladığını belirtti.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et