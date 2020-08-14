Sokak köpeği Tokyo yeni hayatına yeni ailesiyle başladı SOKAKTA darp edilen, ateşli silahlarla ağır bir şekilde yaralanmış halde bulunan sokak köpeği Tokyo, "Enerjimiz Dostlarımız İçin' projesi sayesinde tedavi edildi ve yeni ailesi ile yeni bir hayata başladı.

SOKAKTA darp edilen, ateşli silahlarla ağır bir şekilde yaralanmış halde bulunan sokak köpeği Tokyo , "Enerjimiz Dostlarımız İçin' projesi sayesinde tedavi edildi ve yeni ailesi ile yeni bir hayata başladı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in, 2017 yılında HAYTAP ile yaptığı iş birliği sonucu hayata geçirdiği 'Enerjimiz Dostlarımız İçin Projesi' kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta'da sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören 117 sokak hayvanı tedavi edildi.

HAYTAP'a gelen ihbarlardan hareket ederek Antalya, Burdur ve Isparta'da bulunan sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören çok sayıda sokak hayvanının bakım ve tedavi masraflarını üstlenen CK Enerji Akdeniz Elektrik, her ay onlarca hayvanın tedavi ve bakımının yanı sıra sahiplendirilmesine de destek oldu.

"50 SOKAK HAYVANI SAHİPLENDİRİLDİ"

Sosyal sorumluluk bilinci ile sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Enerjimiz Dostlarımız İçin Projesi kapsamında yardıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarımızın tüm bakım ve tedavileri HAYTAP iş birliği ve gözetimindeki uzman veterinerler tarafından yapılıyor. İyileşen, sağlığına kavuşanlar doğal yaşama yeniden kazandırılıyor. Bakım yetisi olan duyarlı bireyler tarafından sahiplenilmesi konusunda da HAYTAP ile yine birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar tedavisi tamamlanan 117 sokak hayvanından 50'si sahiplendirildi ve yeni aileleri ile yaşamaya başladı" dedi.

"AKDENİZ İNSANIN DUYARLILIĞI BİZE GÜÇ VERİYOR"

Erol Değerli, şirket çalışanlarının Gönüllülük Kulübü kurduğunu ve hayvanlara bakım verildiğini de belirterek, "Müşterilerine ve çevresine saygılı, değer yaratan bir marka olmak en öncelikli konularımız arasında. Bu sırada en büyük desteğimiz ise yine CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanları. Şirket çalışanlarımızın kurduğu Gönüllülük Kulübü ile birlikte hayvan dostu bir kampüs ortaya çıktı. Bizimle ortak çevreyi paylaşan hayvan dostlarımızın beslenme, bakım ve rutin sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. Akdeniz insanının çevre ve hayvan hakları konusundaki duyarlılığı bize güç veriyor" dedi.

60 KÖPEK, 56 KEDİ VE 1 ŞAHİN TEDAVİ EDİLDİ

CK Enerji Akdeniz Elektrik ve HAYTAP iş birliği ile bugüne kadar yeniden yaşama bağlanan 117 sokak hayvanın 60'ını köpek, 56'sını kediler oluştururken 1 tane de şahinin tedavisi gerçekleştirildi. Haziran ve temmuz aylarında hayata yeniden merhaba diyen sokak hayvanları hakkında da bilgi veren Erol Değerli, "Kaza sonucu sağ arka bacağı kırılan tekir cinsi bir sokak kedisi ampute edilerek tedavi edildi ve sahiplendirilerek taburcu oldu. Darp ve ateşli silah yaralanması sonucu ağız ve burun kısmında geniş kemik ve yumuşak dokusu kaybı oluşan melez bir sokak köpeği kemik çimentosu dolgu yöntemi ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Tokyo adı verilen köpek sahiplendirilerek taburcu edildi. Yine darp sonucu çenesi yerinden çıkmış ve kilitlenmiş vaziyette bulunan sokak köpeği tedavi edilerek sağlığına kavuştu ve sahiplendirildi" dedi.

- Antalya

Kaynak: DHA