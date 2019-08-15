Sokak köpeği, telef olan arkadaşının yanından ayrılmadı

15.08.2019 18:51

İzmir'in Bergama ilçesinde bir sokak köpeğinin, aracın çarpması sonucu ölen diğer köpeğin yanında beklemesi kameralara yansıdı.

Bergama Adnan Menderes Bulvarı'nda karşıya geçen köpeklerden birine araç çarptı. Araç olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan köpek telef oldu.

Bu arada köpeklerden biri, yerde hareketsiz halde yatan arkadaşının yanında bir süre bekledi.

Daha sonra bölgeye gelen belediye ekipleri, köpeğin cansız bedenini yoldan aldı.

Kaynak: AA