Sokak köpeği silahla vurularak katledildi
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Sokak köpeği silahla vurularak katledildi

Kütahya'da kimliği belirsiz bir kişi, sokak köpeğini tabancayla öldürdü.

Sokak köpeği silahla vurularak katledildi
27.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:21

Kütahya'da kimliği belirsiz bir kişi, sokak köpeğini tabancayla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Meydana Mahallesi Hafız Murat Caddesi üzerinde yaralı bir köpeğin can çekiştiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kanlar içerisindeki köpeğin bir el tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi. Bu arada, olayı incelemeye gelen polis ekipleri, cadde üzerinde bir adet boş buldu.

Bir mahalle sakini, "Bu bir vahşet. Köpeğin ne suçu var ki böylesine vahşice öldürülüyor. İnsanlık dışı bu olayı gerçekleştiren bulunmalı ve gerekli cezası verilmelidir" diye konuştu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, köpek leşi belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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