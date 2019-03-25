Sokak Köpeği, Ekrandaki Yemek Reklamlarını Böyle İzledi
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Sokak Köpeği, Ekrandaki Yemek Reklamlarını Böyle İzledi

SAMSUN'da sırt üstü yatan bir sokak köpeği alana kurulu ekranda yer alan yemek reklamlarını izlediği anlar, görenleri gülümsetti.

Sokak Köpeği, Ekrandaki Yemek Reklamlarını Böyle İzledi

SAMSUN'da sırt üstü yatan bir sokak köpeği alana kurulu ekranda yer alan yemek reklamlarını izlediği anlar, görenleri gülümsetti. 

Samsun'un İlkadım İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir sokak köpeği, yere sırt üstü yattı. Alanda kurulu bulunan ekranda yayınlanan yemek reklamlarını izleyen köpeğin o anları görenleri gülümsetti. Sevimli köpek, ekrandaki reklamların bitmesiyle gözden kayboldu. 

FOTOGRAFLI - Samsun

Kaynak: DHA
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