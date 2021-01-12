Sokak kısıtlamasında taksi bagajında yolculuğa ceza
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Sokak kısıtlamasında taksi bagajında yolculuğa ceza

12.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:18
Sokak kısıtlamasında taksi bagajında yolculuğa ceza

ANKARA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ceza yememek için taksinin bagajında yoluculuk yapan Şenol G., polisin kontrol noktasında yakalandı.

ANKARA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ceza yememek için taksinin bagajında yoluculuk yapan Şenol G., polisin kontrol noktasında yakalandı. Şenol G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasında Çankaya ilçesindeki Ziya Gökalp Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Beytullah D. yönetimindeki taksiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 10 metre ileride durduruldu. Araçtan inen Beytullah D., uygulama noktasını fark etmediğini belirterek, bu nedenle durmadığını söyledi. Polis daha sonra otomobilde arama yaptı. Bagaj kapağını açınca içeride birinin olduğunun gören polis, büyük şaşkınlık yaşadı. Bagajdan çıkarılan Şenol G., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yememek için burada yolculuk yaptığı ifade etti. Şenol G. ve taksi şoförü Beytullah D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şenol G.'nin, Mamak'ta arkadaşı ile alkol aldığı ve daha sonra buradan taksiye binerek Çankaya ilçesindeki babasının yanına gittiği öğrenildi. Sürücü Beytullah D. ise Şenol G.'nin bagajda yolculuk etmek için kendisine fazla para teklif ettiğini öne sürdü.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Şenol G. hakkında adli işlem başlatılırken, Sürücü Beytullah D.'ye ise polisin 'dur' ikazına uymamak ve emniyet kemeri takmamaktan ceza uygulanıp, sürücü belgesine el konuldu.

Sokak kısıtlamasında taksi bagajında yolculuğa ceza
Sokak kısıtlamasında taksi bagajında yolculuğa ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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