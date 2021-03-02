Sokak kısıtlamasında polisten kaçan şüphelilerin aracı duvara çarptı
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Sokak kısıtlamasında polisten kaçan şüphelilerin aracı duvara çarptı

02.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:44
Sokak kısıtlamasında polisten kaçan şüphelilerin aracı duvara çarptı

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasında, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan 4 şüphelinin bulunduğu otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında bir evin duvarına çarparak durdu.

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasında, polisin 'dur' ihtarına rağmen 

kaçan 4 şüphelinin bulunduğu otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında bir evin duvarına çarparak durdu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece, Şarhöyük Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak içinde 4 kişi bulunan otomobil, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Şenay Sokak'ta bir evin duvarına çarparak, durdu. Kazada hafif yaralanan şüpheliler Ş.Y., R.B., Ş.B.İ. ve B.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Sokak kısıtlamasında polisten kaçan şüphelilerin aracı duvara çarptı
Sokak kısıtlamasında polisten kaçan şüphelilerin aracı duvara çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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