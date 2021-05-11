Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satarken yakalandı
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Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satarken yakalandı

Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satarken yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satışı yaptığı tespit edilen M.K.'ye 17 bin lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'de sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satışı yaptığı tespit edilen M.K.'ye 17 bin lira ceza kesildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenibağlar Mahallesi'nde M.K.'nin motosikletle evlere içki satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan M.K. bir apartmana elindeki poşetlerde içki götürürken yakalandı. Motosikletin bagaj kutusunda 21 içki şişesi ve pos cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'ye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve içki satmaktan 17 bin lira idari para cezası kesildi.


Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satarken yakalandı
Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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