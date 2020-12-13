Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı
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Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı

13.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:56
Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı

ADANA'da fotoğrafçı Ogün Sever Okur, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle mahalle mahalle gezip, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıttı.

ADANA'da fotoğrafçı Ogün Sever Okur, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle mahalle mahalle gezip, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıttı.

Kentte fotoğrafçılık yapan Ogün Sever Okur, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, evsizlere ve çadırda yaşayan ihtiyaç sahiplerine yemek götürdü. Evde hazırladığı sıcak yemekleri, otomobilinin bagajına koyan Okur, mahalle mahalle gezerek, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Sokakta gördüğü çocuklara üzüldüğü için yardım etmeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten Okur, "Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu nedenle önceden tespit ettiğim ailelere yemek dağıtımı gerçekleştiriyorum. Menüde sulu patates, bulgur pilavı, çorba ve tatlı var. Normal günlerde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasında da onlara yardım etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yıllardır çadırda yaşayan ve geçimini davulculuk yaparak sağlayan Sedat Gezici ise "Allah ondan razı olsun. Her zaman bize yardım yapıyor. Yemek getirdiği için çok memnun oldum" dedi.


Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı
Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı
Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı
Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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