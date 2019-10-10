Sokak kedisiyle tavuğun dostluğu

10.10.2019 16:22

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı kümeste bulunan yavru kedi ile tavuk görenlerin ilgisini çekiyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde Erdem Alanç'a ait restoranın kümesinde bulunan "Zehra" isimli tavuk, yavru sokak kedisiyle aynı kümeste yaşıyor.

Sürekli birlikte dolaşan kedi ile tavuk görenlerin dikkatini çekiyor.

Yavru kedi kümesteki diğer tavukların arasında adeta bir kümes hayvanı gibi hareket ediyor.

Kaynak: AA