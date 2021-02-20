Sokak kedisini zabıta besledi

Karapınar Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Hasan Güngör, aç kalan sokak kedisini besledi.

Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de soğuk sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi.

Aç kalan sokak hayvanları vatandaşlar tarafından besleniyor.

Karapınar Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Hasan Güngör, Belediye önünde bir kedinin sürekli ses çıkarıp çevresinden yardım istediğini fark etti.

Zabıta Hasan Güngör, hemen bir markete giderek kedi için yiyecek aldı ve elleri ile onu besledi.

Kedi daha sonra bir esnafın dükkanın kapısına uzandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz