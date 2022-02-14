Sokak kedisini tekmeledi; o anlar kamerada - Haberler
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Sokak kedisini tekmeledi; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı, Ahmet İstek - Güncel
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Sokak kedisini tekmeledi; o anlar kamerada

ANTALYA'da kaldırımda yürüyen kişi, önüne geçen kediye tekme attı.

ANTALYA'da kaldırımda yürüyen kişi, önüne geçen kediye tekme attı. Tekmeyle havaya fırlayan kedi, yere düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayvanseverlerin tepkisini çeken olay, gece yarısı Kepez ilçesi, 75. Yıl Caddesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen iki kişiden biri, önlerine geçen kediye tekme attı. Tekmeyle havaya fırlayan kedi, yere düştükten sonra bölgeden uzaklaştı. Kim olduğu bilinmeyen kişinin kediye saldırısı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada da büyük tepki çekti.


Sokak kedisini tekmeledi; o anlar kamerada

Sokak kedisini tekmeledi; o anlar kamerada

Sokak kedisini tekmeledi; o anlar kamerada

Sokak kedisini tekmeledi; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Güncel

kedi, Güncel, Haberler

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