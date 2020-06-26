Sokak kedisi sağlığına kavuştu Kilis Belediyesi Veterinerleri tarafından tedavi edilen sokak kedisi sağlığına kavuştu.

Kilis Belediyesi Veterinerleri tarafından tedavi edilen sokak kedisi sağlığına kavuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bel ve boyun bölgesinde derin yaralar bulunan kedisi hayvan barınağına götürülerek, Belediye Veterinerleri tarafından yoğun bir tedavi uygulandı. Salığına kavuşan sokak kedisi doğal ortamına bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA