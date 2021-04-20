Sokak kedisi boynuna takılan tasma nedeniyle yaralandı
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Sokak kedisi boynuna takılan tasma nedeniyle yaralandı

Sokak kedisi boynuna takılan tasma nedeniyle yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde boynuna takılan tasma nedeni ile yaralanan sokak kedisi tedavi altına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde boynuna takılan tasma nedeni ile yaralanan sokak kedisi tedavi altına alındı.

Pazaryeri ilçesinde bir sokak kedisinin boynuna takılan tasma nedeni ile ayağının yaralandığını gören duyarlı vatandaşlar kediyi veterinere götürdü. Tedaviyi gerçekleştiren Veteriner Hekim Harun Tetik, "Bilinçsizce sokak kedisine takılan tasma maalesef bacaklarına dolanarak bacaklarında ciddi yaralanmalara neden olmuş. Kedimize gerekli tedavi tarafımızca yapıldı. İnşallah kısa zamanda tekrardan sağlığına kavuşacaktır" dedi. - BİLECİK

Sokak kedisi boynuna takılan tasma nedeniyle yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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