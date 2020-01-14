Sokak kedilerinin oyuncak kediyle imtihanı
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Sokak kedilerinin oyuncak kediyle imtihanı

Bursa'da balkondan aşağı sallandırılan oyuncak kedi, mahallenin kedilerini ayağa kaldırdı.

14.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:05
Sokak kedilerinin oyuncak kediyle imtihanı

'da balkondan aşağı sallandırılan oyuncak kedi, mahallenin kedilerini ayağa kaldırdı. Oyuncağı gerçek sanan kediler, ne yapacağını şaşırdı.


Vatandaşın kuyruğuna ip bağlayıp balkondan sarkıttığı oyuncak kedi, gülme krizlerine sebep oldu. Oyuncağı gerçek sanan mahallenin kedileri, tedirgin oldu. Bembeyaz oyuncak kediyi karşılarında gören kediler, ona dokunmak için akla karayı seçti. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda kediler, uzun oyuncağın başından ayrılmadı. Yaşanan bu anlar ise vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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