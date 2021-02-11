Son dakika haberi... Sokak kedilerinde ölümcül ve bulaşıcı salgın tehlikesi (2)

VİRÜS BULAŞMIŞ KEDİLER KARANTİNAYA ALINIYOR

Eskişehir'de sahipsiz sokak kedilerinde, insana geçmeyen ve bulaşıcı özelliğe sahip 'kedi koronavirüsü' olarak bilinen Feline Enfeksiyoz Peritonit görülmesi hayvan bakım evlerini harekete geçirdi. Odunpazarı Belediyesi'nin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi de virüs bulaştığı tespit edilen sokak kedilerini karantinaya alıyor. Tepebaşı Belediyesi, Doğal Yaşam Merkezi'nde kediler için karantina bölmeleri oluşturuldu. Alınan önlemler ile hasta ya da şüpheli durumda olan sokak kedileri, virüsü diğer kedilere yaymalarını engellemek için karantinaya alındı. Ekipler, sokak kedilerinin besleme alanlarında da temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürdürüyor.

'İNSANA BULAŞMAZ'

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde görevli veteriner hekimi Melike Gümgümcü, kedilerde görülen FIP hastalığında artış olduğunu söyledi. Kedilerde görülen koronavirüsün mutasyon geçirdikten sonra FIP hastalığının etkeni haline geldiğini anlatan Gümgümcü, "Normal koronavirüs kedilerde ölümcül seyretmemekte, mutasyona uğradıktan sonra ölümcül FIP hastalığına dönüşmektedir. Çok yüksek bulaşıcılıkla seyreden bir hastalıktır. Sadece kediden kediye bulaşır, kediden bir başka hayvana ya da kediden insana bulaşması söz konusu değildir. Çünkü hastalığın etkeni kedilere özel 'feline koronavirüs' dediğimiz kedi koronavirüsüdür. Kesinlikle insanların kendi adına ve çocukları adına endişe duyacakları bir hastalık değildir" dedi.

FIP hastalığının özellikle toplu bakılan yerlerde ya da çok sayıda kedinin beslendiği evlerde görülen bir hastalık olduğunu kaydeden Gümgümcü, "Mama ve su kaplarının temizliği çok önemli çünkü hastalığın yayılması salya ve dışkı yolu ile oluyor. Eğer sokağımızdaki hayvanları besliyorsak mama kaplarının temizliğini düzenli olarak sulandırılmış çamaşır suyu ile yapabiliriz ya da tek kullanımlık kaplar kullanarak tek bir noktadan beslemek yerine 3-5 farklı yerde mama kabında ya da temiz bir karton üzerinde besleme yapabiliriz. Beslemenin yapıldığı yerlerde temizlik ve dezenfeksiyon çok önemli. Biz buralarda gözlemlemelerimizi yapıyoruz eğer koronavirüsten şüphelendiğimiz kedi varsa, karantina odasında bunları müşahede altına alıyoruz ve semptomatik tedavimize başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların özellikle bu dönemde evlerinde besledikleri kedileri bahçeye veya sokağa çıkarmaması gerektiğini belirten Melike Gümgümcü, "Bu tamamen kedinizin sağlığını, ölümcül bir hastalıktan korumak için en büyük önlem. Bunun dışında hem evde kedimiz vardır, hem de sokaktaki canlıları besliyoruzdur. Sokaktaki kediler de çok uysal ve şefkat dolu oluyorlar, kendilerini okşatıyorlar. Onları okşarken üzerimize, elimize değiyorlar. Dışarıda besleme yaptıktan sonra eve geldiğimizde kıyafetlerimizin ve ellerimizin dezenfeksiyonunu sağladıktan sonra evdeki can için korkacak bir şeyimiz yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı