Sokak kedileri yeni evlerine kavuştu
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Sokak kedileri yeni evlerine kavuştu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sokaklarda yaşayan sahipsiz kediler için öğrenciler tarafından üretilen kedi evleri, belirlenen alanlara belediye ekipleri tarafından yerleştirildi.

Sokak kedileri yeni evlerine kavuştu
11.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:22

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sokaklarda yaşayan sahipsiz kediler için öğrenciler tarafından üretilen kedi evleri, belirlenen alanlara belediye ekipleri tarafından yerleştirildi.

Çiğli Belediyesi, sokaklarda yaşayan hayvanlar için yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Çiğli Belediyesi ve Çiğli Hayvan Hakları Meclisi tarafından projelendirilen kedi evleri, Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirildi. Öğrencilerin okul döneminde hazırlayıp teslim ettiği kedi evleri, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Hayvan Hakları Meclisi üyelerinin belirlediği alanlara yerleştirildi. Kedi figürlerinin bulunduğu sevimli tasarımı ile dikkat çeken kedi evleri, mama ve su kapları ile birlikte Çiğli'nin sahipsiz bırakılan kedileri için yaz günlerinde güvenle sığınabilecekleri birer yuva oldu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, daha önce belediyenin geçici hayvan bakım evinde kalan Fox adlı köpekle Hayvan Hakları Sözleşmesine imza attıklarını hatırlatarak, şimdi de sokaklarda yaşayan patili dostlar için projelendirilen kedi evlerini belirlenen yerlere konumlandırdıklarını söyledi.

Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce de belirttiğimiz gibi bu kentin sokaklarında yaşayan patili dostlarımız yalnız değildir. Hepsi Çiğli Belediyesi'nin koruması altındadır. Çiğlimizin öğrencileri kedi evlerini yapıp belediyeye teslim ettiler. Biz de kedi evlerimizi belirlenen lokasyonlara yerleştirdik. Bizler tüm canlıların yaşam hakkını savunuyor ve bu doğrultuda üzerimize düşen ne varsa yapmak için çaba harcıyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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