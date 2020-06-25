Sokak kedileri mobilya ustasının yolunu gözlüyor
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Sokak kedileri mobilya ustasının yolunu gözlüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sanayide mobilya imalathanesi bulunan hayvansever, her gün sokak kedilerini tavuk eti ve ciğerleriyle besliyor.

Sokak kedileri mobilya ustasının yolunu gözlüyor
25.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:34

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sanayide mobilya imalathanesi bulunan hayvansever, her gün sokak kedilerini tavuk eti ve ciğerleriyle besliyor. Sokak kedileri ise her gün akşam saatlerinde hayvansever mobilyacının aracınü gözlüyor.

Yeni Mahalle'de yaşayan sokak kedileri, her gün akşam saatlerinde ezan vakti kendini iş dönüşünde tavuk eti ve ciğeri ile besleyen hayvansever mobilyacı Mustafa Tereci'nin aracının yolunu bekliyor. Sanayi sitesinde mobilya atölyesi bulunan Mustafa Tereci ve ve aile fertleri, ikamet ettiği sokak üzerinde yıllardır sokak hayvanlarına olan sevgisi ile biliniyor. Kediler, minibüsün motor sesini tanıyarak evin önüne yaklaştığında toplanıyor.

"10 yıldır bu şekilde kedileri tavuk etleriyle besliyorum"

Mustafa Tereci, hayvan sevgisinin yıllardır kendilerinde var olduğunu vurgulayarak, ikamet ettikleri sokak üzerinde her gün işe gidip evine döndüğü sırada kullandığı minibüsünü dört gözle bekleyen çok sayıda sokak kedisini tavuk etiyle beslediğini söyledi. Sokak kedilerini mahallede taşındığı evinde yaklaşık 10 yıldır bu şekilde aracıyla getirdiği tavuk etleriyle beslediğini anlatan Tereci, bu duruma alışan sokak kedilerinin ise akşam hava kararmadan önce döndüğü evinin önünde toplanarak aracını beklediğinti belirterek, "Ben de aracımdan inerek tavuk şarküterilerinden aldığım tavuk eti ve kemikleriyle bu hayvanları besliyorum. Her gün aynı saatte beni beklerler. Artık aracımı da sesinden tanıyorlar. Sokağa girmemle birlikte aracın önüne koşarak yiyeceklerini vermemi beklerler. Yedikten sonra ise sokak aralarına dağılıp gözden kaybolurlar. Sabahları da kalan etleri işe gitmeden önce kapının önüne çıkarak veririm. Sabahları da bu defa evimin, kapımın önünde benim çıkmamı beklerler. Bunlar evde beslediğimiz kediler değil, sokak kedileri. Yavruladıkları zaman da isteyenler olursa sokaklarda kalmasın diye verebiliyoruz" dedi.

Tereci, hayvanlara olan sevgisi nedeniyle sokakta yaşayan çok sayıda kediyi ücreti mukabilinde temin ettiği tavuk et ve kemikleriyle beslediğini, kendisini artık tanıyan bazı iş yerlerinin de bazen kendisinden ücret almadığını dile getirerek, "Ben yıllardır bu sokak kedilerine bakıyorum. Bunun tabii belli bir maliyeti var, ücret karşılığı alıyoruz bunları. Ama hiç önemli değil, biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Bizim işimizi gören bazen para almayan esnaflarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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