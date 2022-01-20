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Sokak kedileri için kardan ev yaptılar

Sokak kedileri için kardan ev yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 gündür devam eden kar yağışından dolayı iki kardeş, kardan kedi evi yaparak kedileri soğuktan korumaya çalıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 gündür devam eden kar yağışından dolayı iki kardeş, kardan kedi evi yaparak kedileri soğuktan korumaya çalıştı.

Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden Gülsüm Öner Aslan ve Ömer Öner isimli kardeşler, soğuk havadan korunmaları için evlerinin bahçesine kardan kedi evi yaptı. Her iki kardeş, yaptıkları kedi evinin içerisine ise yiyecek koyarak kedilerin aç kalmasını önledi. Vatandaşlar tarafından fark edilen durum büyük takdir topladı. - ADIYAMAN

Sokak kedileri için kardan ev yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kedi, kar, Yerel, Haber

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