Sokak kedileri, her gün mobilya ustasının yolunu gözlüyor
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Sokak kedileri, her gün mobilya ustasının yolunu gözlüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallede yaşayan sokak kedileri, her gün kendilerini iş dönüşü tavuk eti ve parçalarıyla ile besleyen hayvansever mobilya ustası Mustafa Tereci'nin minibüsünün yolunu gözlüyor.

25.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:55

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallede yaşayan sokak kedileri, her gün kendilerini iş dönüşü tavuk eti ve parçalarıyla ile besleyen hayvansever mobilya ustası Mustafa Tereci'nin minibüsünün yolunu gözlüyor.

Beyşehir'de sanayi sitesinde mobilya imalathanesi bulunan Mustafa Tereci ve ailesi, yaşadığı mahallede yıllardır hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğü ile tanınıyor.

Tereci, akşam saatlerinde işyerini kapatıp evine gelmeden önce ikametinin önünde toplanıp bir araya gelen sokak kedileri, kendisinin kullandığı minibüsün yolunu gözlüyor.

Minibüsün motor sesini tanıyarak sokağa yaklaştığında evin önünde toplanan kediler, araca doğru koşuyor. Araçtan inen hayvansever Tereci, poşet içerisinde özel olarak hazırlattığı tavuk etleriyle kedileri besliyor.

Mustafa Tereci, yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin yıllardır kendilerinde var olduğunu vurgulayarak, ikamet ettikleri sokak üzerinde her gün işe gidip evine döndüğü sırada kullandığı minibüsünü dört gözle bekleyen çok sayıda sokak kedisini tavuk eti ve parçalarıyla beslediğini söyledi.

Sokak kedilerini mahallede taşındığı evinde yaklaşık 10 yıldır bu şekilde aracıyla getirdiği tavuk etleriyle beslediğini anlatan Tereci, "Ben yıllardır bu sokak kedilerine bakıyorum. Bunun tabi belli bir maliyeti var, ücret karşılığı alıyoruz bunları ama hiç önemli değil, biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Bizim işimizi görerek bazen para almayan esnaflarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sokak kedileri, her gün mobilya ustasının yolunu gözlüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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