Sokak kedileri emin ellerde
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Sokak kedileri emin ellerde

Sokak kedileri emin ellerde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum Belediyesi'nin kentin çeşitli yerlerine yerleştirdiği kedi evleri 7'den 70'e herkes tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Çorum Belediyesi'nin kentin çeşitli yerlerine yerleştirdiği kedi evleri 7'den 70'e herkes tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kentin farklı noktalarındaki taleplerin değerlendirilmesiyle sokaktaki canlara sıcak bir yuva olan kedi evlerinin sayısı artarak devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın saha incelemeleri sırasında kartondan yapılmış bir kedi evini görerek daha konforlu ve sıcak bir yuva yapılması talimatının ardından sayıları her geçen gün artan kedi evlerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Farklı mahallelerden yapılan başvuruları değerlendiren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, uygun görülen noktalara atölyelerde hazırlanan kedi evlerini yerleştirdi. Çocuklar, üniversite öğrencileri ve büyükler, kendilerine emanet edilen kedi evleri için Başkan Aşgın'a teşekkür etti.

"Sokağımızın kedileri bize emanet" diyen Çorumlulara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aşgın, "Bizim kültürümüzde, inancımızda sokak hayvanı yok, sokağın hayvanı var. Kedilerin kış aylarında içerisinde barınması için parka konulmuş olan karton kutuyu gördüğümüzde daha da dayanıklı bir yuva yapılmasını istedik. Hemşehrilerimiz bu çalışmamızı çok beğenmiş ve talepler gittikçe arttı. Mümkün olduğunca uygun yerlere kedi evlerimizi yerleştireceğiz. Sokağımızın hayvanlarına Çorum Belediyesi ile birlikte sahip çıkan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sokak kedileri emin ellerde
Sokak kedileri emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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