Sokak ile caddeler boş kaldı
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Sokak ile caddeler boş kaldı

Sokak ile caddeler boş kaldı
01.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:02

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklarda sessizlik hakim.

Şanlıurfa'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşıyor.

Sokak ile caddeler boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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