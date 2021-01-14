Sokak hayvanlarıyla ormana yerleşen hayvansever şikayetlerden kurtulamadı

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Nino Kılıçkıran, kiraladığı ormanlık alana kendi imkanlarıyla kurduğu barınakta onlarca hayvana bakımını üstleniyor.

Kılıçkıran, yaklaşık 8 yıl önce evine getirdiği sokak hayvanlarının sayısı artıp komşularıyla sorun yaşamaya başlayınca kiraladığı ormanlık arazide barınak yaparak kendi imkanlarıyla sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladı.

Hasta ve bakımsız halde sokakta bulduğu kedi ve köpekleri bu kez barınağa getiren ve bakımlarını üstlenen Kılıçkıran'ın barınağındaki hayvan sayısı gün geçtikçe arttı.

Kılıçkıran, hayvan sayısının artmasıyla barınaktan yükselen sesler nedeniyle bu kez ormanın yakınındaki evlerde oturan komşularıyla sorun yaşamaya başladı.

Nino Kılıçkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla yaptığı barınakta bir midilli, 28 köpek ve yaklaşık 60 kedinin bulunduğunu belirtti.

Barınağın yakınına yaptırdığı evde yaşadığını ve hayvanların günlük bakımını tek başına yaptığını anlatan Kılıçkıran, "Her sabah lokanta ve kasap artıklarını toplayıp getiriyorum. Burada hayvanlar için yemek yapıyorum. Onların kaldıkları yerlerin temizliğini bakımını yapıyorum. Hasta olduklarında veteriner hekime götürüyorum. Bazı arkadaşlarım ve aile yakınlarım da mama desteği sağlıyor. Bütün hayvanların sağlık taramalarını, ilaçlarını, tedavilerini yapıyorum. Kendimi bu hayvanlara adadım. Onlar bize Allah'ın emaneti." diye konuştu.

Bugüne kadar hastalıktan ve bakımsızlıktan ölmek üzere olan çok sayıda kedi ve köpeği kurtardığını, bazılarını ise sahiplendirdiğini anlatan Kılıçkıran, bunun kendisini inanılmaz mutlu ettiğini dile getirdi.

"Hayvanlara sahip çıkarak yaşatmaya çalışan insanlara köstek oluyorlar"

Nino Kılıçkıran, en büyük üzüntüsünün ise sokak hayvanlarına sahip çıkan insanlara çevredeki insanların engel çıkarması olduğunu söyledi.

Daha önce komşularının şikayeti yüzünden ormanda barınak kurmaya karar verdiğini burada da köpeklerin havlama sesi yüzünden çevredeki müstakil evlerde oturan komşularıyla sorun yaşadığını belirten Kılıçkıran, insanlardan anlayış beklediğini ifade etti.

"Hayvanlara sahip çıkarak yaşatmaya çalışan insanlara köstek oluyorlar." diyen Kılıçkıran, şöyle devam etti:

"Ben kimseden maddi destek istemiyorum. Sadece köstek olunmasın. Başka bir şey istemiyorum. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya çalışan insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu insanların yaşamasına izin vermeyen, onlara engel olmak isteyen insanlar da var maalesef. Bu işin zor olduğunu biliyorum ama ben bakmazsam bu hayvanlara kim bakacak? Bu yüzden şikayet etmiyorum. Ömrüm olana kadar da burada bu hayvanlara bakacağım."

"Buraya gelince kendimi çok mutlu hissediyorum"

Barınağı ziyaret eden hayvansever Ayşenur Turan ise haftanın belirli günleri barınağa gelerek kedi ve köpeklere mama desteği sağladığını söyledi.

Kedi ve köpeklerin bakımını üstlenen Nino Kılıçkıran'a herkesin destek olması gerektiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarıyla büyük fedakarlık yaparak burada bu canlara bakıyor. Ben de imkanlarım dahilinde buradaki kedi ve köpeklerin bakımı için destek sağlamaya çalışıyorum. Buraya gelince kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız