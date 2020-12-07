Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
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Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor

07.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:41

Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir veteriner klinik açarak sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesini üslenerek örnek oldu.

Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir veteriner klinik açarak sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesini üslenerek örnek oldu.

Veteriner Hekim Sancar Çelik,İlçede bir veteriner kliniğin bulunmaması nedeniyle klinik açtı. Sokak hayvanlarına sahip çıkan Çelik, hem onların tedavisini hemde bakımını üstlendi. Çok sayıda sokaklardaki kedi ile köpeğe bakan Çelik, ayrıca daha önce veterinerlik hizmetlerini Tunceli merkez ya da Erzincan'dan almak zorunda kalan vatandaşların hayvanlarına da bakmaya başladı. Sahipli sahipsiz tüm hayvanlara cerrahi müdahalede bulunan Çelik, pandemi sürecinde herkesin sokak hayvanlarını düşünmesini istedi.

İlçede veteriner kliniğine büyük ihtiyaç duyulduğunu aktaran Veteriner Hekim Sancar Çelik, "Özellikle buradaki vatandaşlarımız çok büyük problem yaşıyordu. Hem Tunceli merkeze hem de Erzincan'a uzak olmasından kaynaklı sıkıntılar vardı. Pülümür tarihinde ilk hizmet veren kliniğiz. Hem vatandaşımıza hizmet veriyoruz hem de sokaktaki canlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarının tedavisini ücretsiz şekilde yaptıklarını belirten Çelik, "Klinik olarak sokak hayvanlarının birçoğunun beslenmesini de üstlendik. Pandemi sürecinden kaynaklı hayvanlar çok mağdur. Hem aç, susuz hem de üşüyorlar. Bu konuda sadece burada değil Türkiye genelinde nerede olursa olsun sokak hayvanları düşünülerek bir kap su, bir kap mama bırakılabilir sokaklara. Bu dostlarımızı yalnız bırakmayalım"ifadelerini kullandı.

Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor
Açtığı klinikle sokak hayvanları ve yabani hayvanlara ücretsiz bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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