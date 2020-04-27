Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi
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Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi

Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istediEDİRNE'de, belediye tarafından 3 yıl önce eski çöplük bölgesinde yaşayan sokak hayvanları için yapılan mama kapları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

27.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:08
Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi

Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi

EDİRNE'de, belediye tarafından 3 yıl önce eski çöplük bölgesinde yaşayan sokak hayvanları için yapılan mama kapları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Bölgeye gittiklerinde mama kaplarının kırık olduğunu gördüklerini söyleyen 22 Dost Eli Derneği Başkanı Mehmet Esvet Kütük, "Buna rağmen mamaları döktük fakat çok fazla ilgi olmadı hayvanlardan. Belli ki bu mama kapları kırılırken hayvanlara da zarar verilmiş. Buraya kamera takılmasını istiyoruz. Kim giriyor, çıkıyor bunu görüp tespit etmemiz lazım" dedi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrılarına uyanlar sokağa çıkmayınca ve birçok iş yeri de kapanınca sokak hayvanları da yiyecek bulamamaya başladı. Bunun üzerine Edirne'de de belediye ve hayvan dostu dernekler, oluşturulan çizelgeyle sokaktaki hayvanları derneklerle birlikte nöbetleşe beslemeye başlandı.

'BELLİ Kİ, HAYVANLARA DA ZARAR VERİLMİŞ'

Kentte sokak hayvanlarının bulunduğu eski çöplük alanına belediyenin 3 yıl önce koyduğu mama kaplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi, kırıldı. Kentteki hayvanseverler olaya tepki gösterirken, özellikle bu gibi yoğun sokak hayvanı popülasyonunun olduğu bölgelere kamera takılmasını istedi. Edirne 22 Dost Eli Derneği Başkanı Mehmet Esvet Kütük, "Bunların tespitinin yapılabilmesi için hayvanların bu gibi yoğun yaşadığı bölgelere kameraların yerleştirilmesi gerekiyor" dedi. Mama kaplarının kırıldığını hayvanları beslemeye gittiklerinde fark ettiklerini söyleyen Kütük, "Sabah geldiğimizde mama kaplarının kırık olduğunu gördük. Buna rağmen mamaları döktük fakat çok fazla ilgi olmadı hayvanlardan. Belli ki bu mama kapları kırılırken hayvanlara da zarar verilmiş. Buraya kamera takılmasını istiyoruz. Kim giriyor, çıkıyor bunu görüp tespit etmemiz lazım" diye konuştu.

'HER SOKAĞA GİREREK HAYVANLARI BESLİYORUZ'

Kentteki hayvan hakları dernekleri olarak, insanların sokağa çıkmadığı günlerde belediye ile ortaklaşa bir besleme çizelgesi hazırladıklarını ifade eden Kütük, "Bu çizelge kapsamında her sokağa girilerek hayvanlar besleniyor. Bu gibi mama kapları kırıldığında da mamalar yerlere dökülmek zorunda kalıyor ki bu hem toplum sağlığı hem de hayvanların sağlığı için de tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla bazı insanların bu gibi vahşice eylemler gerçekleştirmesi çok kötü" ifadelerini kullandı.

'MUTLAKA KAMERA YERLEŞTİRİLMELİ'

Sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere, benzer olaylar yaşandığında tespitin yapılabilmesi için kamera takılması gerektiğini söyleyen Mehmet Esvet Kütük, "Burası güvenliksiz bir bölge. Dolayısıyla insanlar içlerindeki şiddet eylemini hayvanlar üzerinde gösteriyor olabilir. Onların mama taslarına, kaplarına zarar verebilirler. İşte bunların tespitinin yapılabilmesi için de hayvanların bu gibi yoğun yaşadığı bölgelere kameraların yerleştirilmesi gerekiyor ki bu gibi sorunların önüne geçilsin. Çünkü buradaki hayvanların için net bir sayı verilemiyor. Bir tanesi gelip 20 tane hayvan öldürüp kamyonetin arkasına atsa bunun tespiti yapılamayacak. Bu çok ciddi bir sıkıntı" dedi.

Sokak hayvanlarının mama kapları kırıldı, hayvanseverler kamera istedi

Kaynak: DHA

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