Sokak hayvanlarının karla mücadelesi başladı - Haberler
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Sokak hayvanlarının karla mücadelesi başladı

Sokak hayvanlarının karla mücadelesi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışının etkili olmasıyla sokak hayvanlarının mücadelesi de başladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışının etkili olmasıyla sokak hayvanlarının mücadelesi de başladı.

Eskişehir'de soğuk ve karlı havalarla mücadele eden sadece insanlar değil. Yaşamlarını sokaklarda sürdüren birçok hayvan yerin karla kaplandığı bugünlerde adeta ölüm-kalım mücadelesi veriyor. Kimi sokak hayvanı soğuklardan kaçmak için sığınacak bir kulübe bulurken, kimi hayvan ise karla kaplı alanlarda yatmak zorunda kalıyor. Bu gibi havalarda yiyecek de bulmaları iyicene zorlaşan sokaktaki canlıların yaşam mücadelesi havalar ısınana kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR

Sokak hayvanlarının karla mücadelesi başladı

Sokak hayvanlarının karla mücadelesi başladı

Sokak hayvanlarının karla mücadelesi başladı

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Eskişehir, kar, Yerel, Haber

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