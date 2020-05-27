Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'

AYDIN'da yaşayan ev kadını Gülsüm Girgin (46), sokak hayvanlarına hayatını adadı.

Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'
27.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:19

AYDIN'da yaşayan ev kadını Gülsüm Girgin (46), sokak hayvanlarına hayatını adadı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde izin alarak dışarıya çıkan Girgin, kendi oluşturduğu 30 besleme noktasındaki kedi ve köpeklere bakıyor.

Efeler ilçesinde yaşayan 2 kız çocuğu annesi Gülsüm Girgin'in hayatı, 5 yıl önce sokaktan sahiplendiği köpekle değişti. 'Lokum' adını verdiği köpeğiyle sokak hayvanlarına duyarlılığı artan Girgin, o günden sonra kendisini onların bakamına adadı. Her gün mahalle mahalle dolaşarak kendi oluşturduğu 30 ayrı besleme noktasında onlarca köpeğin ve 100'lerce kedinin bakımını ve tedavisini üstlenen Girgin, ayrıca yavru kedi ve köpeklere geçici ve kalıcı yuvalar bularak sahiplendiriyor. Varını yoğunu sokak hayvanları için kullanan ve yetemediği yerde aldığı bağış mamalar ve tedavide kullanılacak ilaçlar ile sokak hayvanlarını aç kalmaktan kurtaran Girgin, hasta hayvanları tespit edip tedavilerini de yaptırıyor.

'ARTIK YEMEKLER İÇİN DAHA DUYARLI OLMALIYIZ'Koronavirüs salgınından sonra sokak hayvanlarının gerekli yerlerden beslenmesi için izinlerini aldıklarını belirten Girgin, "Çünkü lokantalar ve işletmeler kapalı. Can dostlarımız, yemek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. O nedenle beslenmesi gereken hayvan sayısında da artış oldu" dedi. Vatandaşların artık yemekler için daha duyarlı olmalarını, çöpe atmadan sokak hayvanlarına ulaştırmalarını isteyen Girgin, "Kapı önlerine de düzenli olarak su koyabilirler. Sokak hayvanlarına bakamıyorlarsa bile, bu şekilde yardımcı olabilirler. Herkes mama almak zorunda değil. Kimi zaman ekmekleri çöpte görüyorum. Çöpten ekmek çıkartıyorum. Bu konuda herkes biraz daha duyarlı olursa, hiçbir canlı aç kalmaz diye düşünüyorum" diye konuştu. Girgin'in aracılığıyla bir köpeği ve 7 yavrusunu 50 gün önce geçici olarak sahiplenip, sıcak yuvaya kavuşturan 40 yaşındaki Nebahat Temizkan ise "Çocukluğumdan beri hayvan dostuyum. Köpeği ve yavrularını zor durumda kalmamaları için evimde geçici olarak aldım. Bakımlarını yapıyorum. Gülsüm hanım sayesinde de kalıcı yuvalarına inşallah teslim edeceğiz" dedi.'SATIN ALMAYIP, SAHİPLENELİM'Nebahat Temizkan'ın ikizleri 7 yaşındaki Tuana Uşar ve Rüzgar Uşar ise, köpekleri çok sevdiğini söyleyerek, "Köpekleri çok seviyorum. Sokaktaki hayvanlarımıza iyi bakalım, onları sevelim. Satın almayıp, sahiplenelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor Haber
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Haber
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında 'sosyal mesafe' kavgası
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Jülide Sarıeroğlu
Magazin Kenan Doğulu Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Arda Turan Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 09:19:01. #1.14#
title