Sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor
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Sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu gönüllüleriyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sokak hayvanlarını unutmadı.

25.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:52

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli Hayvanseverler Platformu gönüllüleriyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'de belirlenen 50 noktadaki sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, şunları kaydetti:

"Bu zor günlerde sokak hayvanlarımıza beslenmeleri için verdiğimiz bir kap yemek ve su ile yaşadıkları mutluluk bizler için çok değerli. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren hayvanlar aslına bakarsak bizler için çok büyük bir nimet. Sultanbeyli Belediyesi sokak hayvanlarını korumak amacıyla ilçemizde çok sayıda barınak ve beslenme istasyonu oluşturdu. Bu sayede sokak hayvanlarımız daha sağlıklı ve korunaklı bir yaşam alanına kavuşmuş oldu. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcılarımız Gülten Terzi ile Faruk Lafçı'ya ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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