Sokak hayvanlarının hem hastanesi hem de evi oldu

Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi, Türkiye'nin en gelişmiş hayvan hastanesi olurken, evcil hayvanlara da otelcilik hizmeti vermeye başladı



ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi, Türkiye'nin en gelişmiş hayvan hastanelerinden olurken, evcil hayvanlara da otelcilik hizmeti vermeye başladı. Hastane sokak hayvanlarının hem evi hem de hastanesi olurken, sahibi olan kedi ve köpeklerinde oteli haline geldi.

30 dönüm üzerine 600 hayvan kapasiteli yapılan Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi bir yandan evcil hayvanlara yönelik otel hizmeti verirken diğer yandan da sokak hayvanlarını sahiplendiriyor. Müşahede, poliklinik ve ameliyathane gibi hizmetleriyle birlikte Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesislerinden birisi olan hayvan hastanesi, 300'ü açık ve 300'ü kapalı alan olmak üzerek 600 hayvana aynı anda hizmet veriyor. Hayvanların yeme, içme, barınma, ameliyat ve tedavi ihtiyaçlarının son teknoloji ile karşılandığı tesiste, tedavileri tamamlanan hayvanlar, kayıt altına alınarak kulak küpe numarası verildikten sonra ya doğal ortamlarına salınıyor yada isteyen vatandaşlar tarafından sahiplendiriliyor. Ayrıca bir otel görevi de gören hastaneye vatandaşlar evcil hayvanlarını geçici bir süre emanet olarak bırakabiliyor.

Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi ile ilgili bilgi veren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "2 yıllık bir süre içinde hayvan hastanemizi hizmete sunduk. Burayı 30 dönüm bir arazi üzerine kurduk. Hayvan hastanesi, polikliniği, yoğun, acil bakamı, ameliyathanesi ve röntgen cihazlarıyla Türkiye'nin en modern hastanesidir.Hastanenin yanı sıra otelcilik hizmeti de veriliyor.Hemşehrilerimiz evlerinde besledikleri evcil hayvanları tatile gittiklerinde bize getirip teslim ediyorlar. Biz sahipleri dönünceye kadar burada onlara hizmet veriyoruz. Sahipleri geldiklerinde tekrar alıyorlar" dedi.

"Her türlü ameliyat yapılıyor"

Her türlü ameliyatı tesiste yaptıklarını vurgulayan Başkan Yanılmaz,"Kalçasından ameliyat olmuş bir köpeğimiz de barınağımızda. Yine hasta olan hayvanların bakımı ve tedavisi burada yapıyoruz. Aynı zamanda yeni doğmuş olan yavrularında her türlü hizmetini yapıyoruz. Yine güzel olan şeylerden bir tanesi de anneler kendisine ait olmayan yavruları da burada sahipleniyorlar. Burası hem yaralı hayvanların tedavilerinin yapıldığı hem de her türlü hizmetlerin verildiği bir kompleks olarak devreye alındı. Aynı zamanda burada kafeteryamız var. Okul cağındaki çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için servislerle buraya getiriyoruz. Onları burada gezdiriyor, kafeteryada ağırlıyor ve tekrar okullarına bırakıyoruz. İnanıyorum ki bu hayvan hastanesi özellikle evcil hayvanların bakımında ve hastalıklarının tedavisinde çok önemli bir boşluğu doldurmuş oldu" diye ifade etti.

"Elazığ hayvanseverlerin merkezi oldu"

Aynı zamanda hayvanları sahiplenmek isteyenlere de yardımcı olduklarını dile getiren Başkan Yanılmaz, "Buradan Amerika'ya hayvan gönderdik. Oradaki bir aile onu sahiplendi. Sahiplendiğine dair bilgileri bize tekrar gönderdi. Hayvan sahiplenmek istiyorum diyen ailelere de biz yardımcı ve vesile oluyoruz. Evcil hayvanların en doğru olan şekli evlerde yada bahçelerinde beslenmesidir. Özellikle ilde evlerde kedi besleyenlerin imkanlarını artırmak için 5 üzeri kedi besleyenlere mamasını ve yiyeceklerini belediye olarak biz veriyoruz. Aynı zamanda yazın sıcaktan kışında soğuktan korumak için şehrin bir çok yerine kedi evleri yaptık. Elazığ hayvanseverlerin merkezi oldu. Kentteki sokak hayvanlarına yapılan yardım, bakım ve sahiplenmede diğer illere örnek olacak şekildedir" şeklinde konuştu.