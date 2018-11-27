Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşamlarını sürdüren iki arkadaş, sokak hayvanlarının gönüllü dostları oldu.

İlçedeki sokak hayvanlarını koruma derneğinden bağımsız olarak, hayvanların gönüllü dostları olan Zerrin Ekin ve Semra Aksel adlı iki arkadaş, kendi imkanları ve temin ettikleri sponsorların bağışları ile mama alarak, sokak canlarını doyuruyor. Gönüllüler, araçlarına yükledikleri mamalarla sokak sokak gezerek 35 civarındaki köpeğe haftada 3 gün yiyecek bırakıyorlar.

Sokak Hayvanları Dostu olarak Gelibolu'da tanınan iki arkadaştan Zerrin Ekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korumasız olan sokak hayvanları da bizim gibi Allah'ın yarattığı canlılardır. Onların yaşam haklarını en çok ihlal edenler bizler olduğumuz için yine onlara bizler sahip çıkmalıyız." dedi.



Hayvanları çok sevdiğini belirten Semra Aksel ise "Siz iki arkadaş, çoğu zaman kendi imkanlarımız ve indirimlerden yararlanarak aldığımız ve bazen de yardımsever dostlarımızın, sponsorlarımızın yardımları ile bu canları beslemeye çalışıyoruz. Bizlerin sokak hayvanları için de biraz daha mücadele etmesi gerekiyor." diye konuştu.