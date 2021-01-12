Sokak hayvanlarının gönüllü bakıcısı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Kadir Yetişgen, 16 yıldır sokak hayvanlarının gönüllü olarak bakımını üstleniyor.

İlçede yaşayan 40 yaşındaki Kadir Yetişgen, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle aldığı mamaları sokak hayvanlarına verip, onların düzenli beslenmelerini sağlıyor.

İlçede bakımını üstlendiği sokak hayvanları ile vaktinin büyük bölümünü geçiren Yetişgen, hayvan sevgisiyle çevresindeki insanlara örnek oluyor.

Her geçen gün sayıları artan hayvanlarını sahiplenerek doyurmak için büyük emek harcayan Yetişgen, sokak hayvanlarını hazır mamalarla besliyor.

Sosyal medyada hayırseverlerle bir araya gelen Yetişgen, 16 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Geçen yıla kadar kendi imkanlarıyla aldıkları mamaları daha sonra sosyal medya üzerinden hayırseverlerin yardımlarıyla temin etmeye başladığını ifade eden Yetişgen, "Gölbaşı ve köylerinde bulunan sokak hayvanlarına elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Turizmde çalışırken de çalıştığım bölgedeki sokak hayvanlarını besliyordum. İnsanlardan isteğim mama dağıtanlara müdahale etmesinler. Herkesin mama konusunda duyarlı olmasını bekliyorum. Yemek ve su ihtiyaçlarının insanlar tarafından karşılanmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi