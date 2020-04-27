Sokak hayvanlarının besleme odakları tahrip edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokak hayvanlarının besleme odakları tahrip edildi

Edirne'de, eski belediye çöplüğünde yer alan sokak hayvanlarının besleme odakları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Sokak hayvanlarının besleme odakları tahrip edildi
27.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:36

Edirne'de, eski belediye çöplüğünde yer alan sokak hayvanlarının besleme odakları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu dönemde hayvanların yaşam alanına yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Alana besleme yapmak için gittiklerinde besleme odaklarının kırık olduğunu gördüklerini ifade eden Islattı, "Orayı çöplük hayvanlarına yaşam alanı haline getirebilmek için biz yıllarca emek verdik hala da bunun için çalışıyoruz. Oradaki hayvanlar şehirden insandan zaten uzak. Kim ne istedi o hayvanlardan anlayamıyorum ama bunu her kim yaptıysa bilinçli yaptığı da ortada." dedi.

Islattı, yaşanan üzücü durumla ilgili Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile iletişime geçtiklerini ve konuyla ilgili hem belediyenin hem de hayvanseverlerin suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

Bölgede yüzlerce sokak hayvanının yaşadığını belirten Islattı, olumsuz durumlar yaşanmaması için eski çöplüğe güvenlik kamerası konulmasını talep ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Hadise Aslı Enver Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Ergin Ataman Roberto Carlos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Mayıs Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Sokak hayvanlarının besleme odakları tahrip edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 15:43:41. #1.15#
title