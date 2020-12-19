Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
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Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu

19.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:09

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanları için kuru mama dağıttılar Karabük'te hayvan severler, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama...

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu

Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanları için kuru mama dağıttılar

KARABÜK - Karabük'te hayvan severler, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama dağıttı

Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik gönüllü ekip kurdu. İlçe ilçe, köy köy gezen ekipler farklı noktalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına kuru mama dağıtımı yaparak doyurdular.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen, pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan dolayı yemek bulma güçlüğü çeken sokak hayvanları için 80 kişilik ekip kurduğunu söyledi.

Gülen, amaçlarının kırsal, orman, çöplük ve mezarlık alanlarında bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Kurtarılması gereken hayvanları da alıp tedavilerini yaptıklarını ifade eden Gülen, "Bu şekilde bir çalışmamız var. Sokakta yaşamaya çalışan canların yaşamasına izin versinler. Barınaklara şikayet etmesinler. Barınaklara aldırmasınlar. Oralar bir canlının yaşayabileceği ortam değil" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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