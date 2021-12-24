KAYSERİ (İHA) - Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli: Pati Evi

KAYSERİ Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından 2019 yılında yaptırılan Pati Evi'nde, şimdiye kadar 4 bin 500 sokak köpeğe ev sahipliği yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından 26 Ekim 2019 tarihinde 5'i doğal mağara olmak üzere 15 ayrı bölümden oluşan 7 bin metrekarelik alanda yer alana yaptırılan Pati Evi, köpeklerin oteli haline döndü. Güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini karşılayan Pati Evi'nde, 1 adet pati nakil aracı ve parti kurtaran aracının da sürekli hazır bekletildiği merkezde, 10 personel de köpeklerin rahat bir şekilde yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından isminin de tescillendiği 'Pati Evi', haftanın 5 gününde vatandaşlara da kapılarını açıyor.

4 bin 500 köpeğe ev sahipliği yaptı

Açıldığı 26 Etkim 2019 tarihinden bugüne kadar 4 bin 500 köpekten, hasta ve yaralı durumda olan 650 köpek Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin acil servisinde tedavi edilirken, sahipsiz bin 630 köpek Büyükşehir Belediyesi'nin Molu Köpek Barınağına teslim edildi. Kontrolü yapılan küpeli bin 285 köpek doğal yaşam alanına bırakılırken, 615 köpek sahiplendirilerek takibi yapıldı. Ayrıca, şuanda Pati Evi'nde bulunan 12 yavru köpek ve 301 yetişkin köpeğinde bakımları devam ediyor.

Pati Evi'nin kapıları bütün hayvanlara açık

Öte yandan, Pati Evi'nde şimdiye kadar birçok farklı hayvan türüne de ev sahipliği yapıldı. 955 sağlıklı sokak kedisi, kedi bakım evine teslim edilirken, bin 100 adet yaralı kedi de veterinerlik fakültesine götürülerek tedavisi yaptırıldı. 243 adet yaralı hayvanında yardım edildiği evde, 37 tilki ve 32 tavşan doğal yaşam alanına bırakılırken, 49 yaralı yırtıcı kuş ise tedavi edilmesi için transfer edildi.