KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, "2022 Yılı Sokak Hayvanlarını Yakalama ve Toplama Eğitimi" düzenlendi. 1 gün süren eğitimin sonunda ilçe belediyelerden gelen 42 personele katılım belgesi verildi.

Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen eğitim, bu yıl da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlendi. Eğitim programının organizasyonu ve ev sahipliğini Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşti.

Eğitim verildi

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerden gelen sokak hayvanları ekiplerine yönelik verdiği eğitimde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, veteriner hekimler Koray Özgür, Tolga Korkmaz ve Emin Uzuner, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğünden Bülent Dağdeviren sokak hayvanlarını hakkında detaylı eğitim verdi.

Ekiplere katılım belgesi

Kocaeli sınırları içinde yer alan sokak hayvanları hakkında detaylı bilgi verilirken; Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında yürütülen tüm çalışmalar, kedi ve köpek yakalama teknikleri, kedi, köpek zapt-ı raptı, yaralı hayvana yaklaşma ve hayvan davranışları, zoonos hastalıkları (insan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar), 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gibi başlıklar yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim Sivil Toplum Merkezinde tüm gün sürdü. Eğitimi tamamlayan personele katılım belgesi verildi. - KOCAELİ