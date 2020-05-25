Sokak hayvanlarını unutmadılar
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Sokak hayvanlarını unutmadılar

Sokak hayvanlarını unutmadılar Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarını beslemek için 80 kişilik ekip kuruldu Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvan severler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yiyecek bırakıyor.

25.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:52

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarını beslemek için 80 kişilik ekip kuruldu

KARABÜK - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvan severler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yiyecek bırakıyor.

Karabük Hayvan Severler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını beslemek amacıyla 80 kişilik ekip kuruldu.

Ekipte bulunan hayvan severler tarafından il merkezi ve tüm ilçelerde bulunan sokak hayvanları için kuru mama ve yiyecek bırakılıyor.

80 kişilik ekipte bulunan Emine Alipek, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü olarak sokak hayvanlarına baktıklarını söyledi.

12 yıldır sokak hayvanları için mücadele verdiğini ifade eden Alipek, "Dernek başkanımız Serpil Gülen Hanım yasakta sokağa çıkabilmemiz için izin çıkarttı. Onun sayesinde çıkıyoruz. Köylere, hayvanların terk edildiği yerlere, yol kenarlarına gidiyoruz. Belirli bir bölgemiz yok nerede hayvan varsa, bize ulaşıyorlar gidiyoruz besliyoruz. Buraya arkadaşı geliyor, ben Ovacuma köyü, Yenice ilçesi, Konarı köyü, çöplük bölgelerine bakıyorum. 4 gün yasak için organize olduk, şuan 80 kişi var besleme yapan. Safranbolu çöplüğüne, Karabük çöplüğüne giden var. Şahintepesi bölgesi, mahalle mahalle gönüllüler var. Ama sürekliliği yapan çok az insan var" dedi.

Hayvanları genellikle kuru mama ağırlıklı olarak beslediklerini aktaran Alipek, "Arkadaşım cumartesi ve çarşamba geceleri sabaha kadar et pişiriyor. Onlara et pişirerek besliyor. Sadece istediğimiz kapının önüne bir kap su, bir kap mama, başka bir ey istemiyoruz. Sevmek zorunda değiller, zarar vermesinler" diye konuştu.

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Kaynak: İHA

Manşet

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