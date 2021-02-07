Sokak Hayvanlarını unutmadı...
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Sokak Hayvanlarını unutmadı...

07.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:49
Sokak Hayvanlarını unutmadı...

Ünlü Oyuncu ve Sunucu Onur Büyüktopçu sokak hayvanları için seferber oldu

Dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Büyüktopçu, düzenli olarak sokak hayvanlarını ziyaret edip besliyor. Hayvanların sağlığı ile de yakından ilgilenen ünlü oyuncu, "Hayvanlara çok düşkünüm. Onlarla ilgilenmek beni mutlu ediyor." dedi. Ayrıca "Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımız için sokaklarımıza, evlerimizin ve iş yerlerimizin kapı önlerine bir kap su ve mama koyalım lütfen." diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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